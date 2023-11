Suntec Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 1,28 SGD lag. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs auf 1,15 SGD, was einem Unterschied von -10,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,14 SGD wird analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit +0,88 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Suntec Real Estate Investment Trust in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie liegt bei 28,57 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für die Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.