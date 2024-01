Suntar Eco-City Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Suntar Eco-city-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,082 SGD lag, was einem Unterschied von -25,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,11 SGD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 SGD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,89 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Suntar Eco-city-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 100, was darauf hindeutet, dass die Suntar Eco-city-Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Suntar Eco-city-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -10,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,82 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie jedoch 1,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Suntar Eco-city-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".