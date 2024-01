Suntar Eco-City Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Suntar Eco-city-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,11 SGD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,082 SGD, was einem Unterschied von -25,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (0,09 SGD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,09 SGD) liegen unter den letzten Schlusskursen (-8,89 Prozent bzw. -25,45 Prozent), was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Suntar Eco-city-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9 Prozent erzielt, was 0,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -13,36 Prozent, und die Suntar Eco-city-Aktie übertrifft diesen Wert um 4,36 Prozent. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Suntar Eco-city-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Suntar Eco-city ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.