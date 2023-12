Suntar Eco-City Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Suntar Eco-city-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die Suntar Eco-city-Aktie überkauft ist, weshalb sie mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Suntar Eco-city-Aktie ein Durchschnitt von 0,11 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,082 SGD, was einem Unterschied von -25,45 Prozent entspricht. Somit wird aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die Suntar Eco-city in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -14,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,57 Prozent im Branchenvergleich für Suntar Eco-city. Da der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -10,63 Prozent hatte und Suntar Eco-city 1,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag, führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.