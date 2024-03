Suntar Eco-City Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und das Interesse an Suntar Eco-city können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Suntar Eco-city derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -3,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Suntar Eco-city von 0,081 SGD eine Entfernung von -26,36 Prozent vom GD200 (0,11 SGD) auf, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,08 SGD, was ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Suntar Eco-city als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Suntar Eco-city überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung für diesen Punkt führt.