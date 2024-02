Suntar Eco-City Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Suntar Eco-city hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite des Gesundheitspflege-Sektors liegt die Rendite von Suntar Eco-city um mehr als 6 Prozent höher, bei -9 Prozent. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,41 Prozent aufweist, schneidet Suntar Eco-city mit 8,41 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Suntar Eco-city von 0,082 SGD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -25,45 Prozent deutlich unter dem GD200 (0,11 SGD) befindet. Der GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt hingegen bei 0,08 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Suntar Eco-city eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent besitzt, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Suntar Eco-city wird von unserer Redaktion als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.