Suntak, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Shenzhen Suntak Circuit-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,4 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs nur bei 9 CNH liegt, was einem Unterschied von -13,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, zeigt sich ein positiveres Bild: Der Wert liegt bei 8,4 CNH, was zu einem Anstieg des Schlusskurses um +7,14 Prozent führt. In diesem Fall ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shenzhen Suntak Circuit-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Suntak Circuit einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erscheint die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Shenzhen Suntak Circuit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (46,58 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (35,29 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Shenzhen Suntak Circuit-Aktie ist größtenteils positiv, wie die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Obwohl in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark im Fokus standen, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.