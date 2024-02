Suntak Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Suntak Circuit liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Suntak Circuit beträgt 40,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz um Shenzhen Suntak Circuit weisen darauf hin, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shenzhen Suntak Circuit diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt positiv bewertet.