Suntak Aktie: Ein handfester Grund

Der Elektronikhersteller Shenzhen Suntak Circuit schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 3,12 % liegt das Unternehmen 1,81 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,32 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Suntak Circuit-Aktie bei 10,75 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,88 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -26,7 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,76 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (Unterschied -10,05 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die charttechnische Entwicklung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Suntak Circuit-Aktie liegt bei 40,68, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders viele positive Themen zu Shenzhen Suntak Circuit diskutiert wurden. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt erhält die Shenzhen Suntak Circuit-Aktie auf Basis der Dividendenpolitik, der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.