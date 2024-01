Suntak Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shenzhen Suntak Circuit betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 36,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,72 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shenzhen Suntak Circuit bei 2,8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Suntak Circuit liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Suntak Circuit bei 11,37 CNH, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Abstand von -15,74 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 9,58 CNH bestätigt diese Einschätzung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,92 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der verschiedenen Parameter Shenzhen Suntak Circuit insgesamt als "Neutral" bewertet.