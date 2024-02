Suntak Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shenzhen Suntak Circuit liegt bei 52,61, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 63,56 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Shenzhen Suntak Circuit zeigen eine geringe Aktivität im Netz. Die Diskussionsintensität ist schwach, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Suntak Circuit liegt derzeit bei 3,12 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Suntak Circuit um 28,24 Prozent unter dem GD200 (10,8 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 8,85 CNH, was einem Abstand von -12,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Shenzhen Suntak Circuit-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.