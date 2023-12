Sunstone Metals Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Sunstone Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 AUD weicht somit um -25 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunstone Metals-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiteres Analyseinstrument, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI der Sunstone Metals liegt bei 83,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit 58,33 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zum Thema Sunstone Metals zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") auf dieser Ebene führt.