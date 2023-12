Sunstone Hotel Investors Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI der Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 12,15, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 30,99, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 0 Buy, 1 Neutral und 2 Sell-Einstufungen vorliegen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Ergebnis führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 9,5 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs um -10,88 Prozent fallen wird, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Gesamteinschätzung basierend auf den Analystenmeinungen führt zu einer "Neutral" Einstufung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt eine trübere Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunstone Hotel Investors Inc-Aktie also ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt positiv sind. Der letzte Schlusskurs der Sunstone Hotel Investors Inc-Aktie liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (+9,9 Prozent Abweichung) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (+9,67 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.