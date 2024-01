Sunstone Hotel Investors Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunstone Hotel":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Sunstone Hotel Investors Inc-Aktie haben sich in letzter Zeit verbessert. Die Diskussionsintensität war höher als üblich und die Stimmung war größtenteils positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben insgesamt 3 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Schlecht" eingestuft wurde. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotential von -11,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index zeigt, dass die Sunstone Hotel Investors Inc derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Sunstone Hotel Investors Inc-Aktie ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Stimmung und ein "Neutral"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen und dem Relative Strength Index.