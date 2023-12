Sunstone Development Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunstone Development-Aktie beträgt aktuell 93, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Sunstone Development weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Sunstone Development-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,86 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 25,67 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"), die eine mittlere jährliche Rendite von -8,19 Prozent aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Sunstone Development in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Sunstone Development in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sunstone Development-Aktie derzeit sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 200 Tage als auch der letzten 50 Tage ein "Schlecht"-Rating erhält. Der GD200 des Wertes liegt bei 19 CNH, während der Aktienkurs bei 14,91 CNH um -21,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ähnlich verhält es sich auf Basis der vergangenen 50 Tage, wo eine Abweichung von -11,09 Prozent festgestellt wird. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für die technische Analyse.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Sunstone Development momentan überwiegend mit "Schlecht"-Bewertungen eingestuft wird.