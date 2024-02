Sunstock Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung unter den Anlegern zur Sunstock-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sunstock-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,71 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,201 USD (Unterschied -71,69 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,3 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-33 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden und auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge auszumachen waren.

Ein weiteres Kriterium, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass der 7-Tage-RSI aktuell 83,26 Punkte beträgt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,43, was bedeutet, dass Sunstock weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Sunstock-Aktie in unserer Analyse daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.