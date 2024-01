Sunstock Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Sunstock-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 75, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Sunstock-Aktie wider, mit überwiegend neutralen Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Sunstock bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Sunstock-Aktie liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Sunstock auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen normal ist. Daher erhält die Sunstock-Aktie ein "Neutral"-Rating.