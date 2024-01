Sunshine Biopharma-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sunshine Biopharma liegt bei 39,39, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 45,19, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -41,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten 30 Tagen zunehmend schlechter wurde, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sunshine Biopharma-Aktie somit ein schlechtes Rating.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass diese in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" einmal und die Einschätzung "Neutral" keinmal vergeben haben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 0,269 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 866,54 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2,6 USD, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".