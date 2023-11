Sunshine Biopharma Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Sunshine Biopharma-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose, die im Rahmen der Bewertungen festgelegt wurde, beträgt 2,6 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 866,54 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,269 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Sunshine Biopharma-Aktie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sunshine Biopharma-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Sunshine Biopharma-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,53 USD über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,269 USD, was einem Unterschied von -49,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,3 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sunshine Biopharma-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Wert von 46,67 wird die Sunshine Biopharma als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sunshine Biopharma-Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Einschätzung für die Sunshine Biopharma-Aktie.