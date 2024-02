Sunshine 100 China Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Sunshine 100 China wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 79,41, was darauf hinweist, dass Sunshine 100 China überkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die charttechnische Entwicklung der Sunshine 100 China-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,22 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,055 HKD liegt, was einer Differenz von -75 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,07 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,055 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Sunshine 100 China-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Sunshine 100 China untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Sunshine 100 China diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Erkenntnisse über das Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Sunshine 100 China festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.