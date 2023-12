Sunsea AIot Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sunsea Aiot beträgt das aktuelle KGV 105. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist Sunsea Aiot aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Sunsea Aiot mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,02 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,02 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Aktie von Sunsea Aiot erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,75 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Sunsea Aiot 63,54 Prozent über dem Durchschnitt (13,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 18,66 Prozent, und Sunsea Aiot liegt aktuell 58,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Sunsea Aiot-Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 8,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,74 CNH liegt, was einer Abweichung von +32,1 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 9,49 CNH über dem letzten Schlusskurs (+13,17 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sunsea Aiot auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.