Sunsea AIot Aktie: Jubelschreie!

Sunsea Aiot: Analyse der Finanzkennzahlen

Die Dividendenrendite von Sunsea Aiot liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,22 % im Bereich der Kommunikationsausrüstung als niedrig einzustufen ist. Aufgrund dieser Differenz von 1,22 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Sunsea Aiot 105. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen, ist Sunsea Aiot aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sunsea Aiot bei 8,48 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 10,34 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,93 %, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage liegt der Stand bei 8,88 CNH, was einer Distanz von +16,44 % entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Sunsea Aiot haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Sunsea Aiot für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".