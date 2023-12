Sunrun Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Sunrun hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 238,36 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -302,15 Prozent für Sunrun führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 146,85 Prozent, wobei Sunrun 210,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Sunrun-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 13 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (33,38 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 67,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sunrun daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunrun liegt derzeit bei 26, was bedeutet, dass die Börse 26 Euro für jeden Euro Gewinn von Sunrun zahlt. Dies ist 17 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende hat Sunrun derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sunrun-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.