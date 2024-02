Sunrun Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Sunrun-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 17,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunrun liegt bei 40,38, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunrun, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt die Sunrun-Aktie gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 16,42 USD ist mit +6,9 Prozent Entfernung vom GD200 aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50 weist einen Kurs von 15,98 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sunrun-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.