Sunrun Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Sunrun, ein Unternehmen der Elektrischen Ausrüstung, weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 17,65 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Sunrun in den letzten zwölf Monaten ergaben 6 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aktualisierte Bewertungen aus dem letzten Monat liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 27,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,56 USD eine potenzielle Steigerung um 120,28 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung der Analysten als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 12,56 USD um -16,66 Prozent unter dem GD200 (15,07 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal aufweist. Ebenso liegt der GD50 bei 14,86 USD, was zu einem Abstand von -15,48 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit wird der Aktienkurs von Sunrun insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Sunrun eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sunrun daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.