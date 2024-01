Sunrun Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Vergleich des Aktienkurses von Sunrun mit dem Durchschnitt der Industrie zeigt eine Rendite von -18,28 Prozent, was mehr als 1398 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 2307,58 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sunrun mit 2325,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,87 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sunrun 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.