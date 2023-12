Sunrise Shares Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Sunrise Shares hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" eine Überperformance von 2,29 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -15,37 Prozent, wobei Sunrise Shares aktuell um 4,84 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Wertung für Sunrise Shares.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -15 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15 Prozent und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen aus charttechnischer Sicht.