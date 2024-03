Sunrise Shares Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Sunrise-Aktien weisen verglichen mit dem Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren (3,6 %) eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 3,6 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sunrise-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 SGD lag. Der letzte Schlusskurs (0,017 SGD) weicht davon um -43,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 SGD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität im Netz mittel ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Sunrise-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,63 Prozent erzielt, was 23,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -20,09 Prozent, und Sunrise Shares liegt aktuell 20,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.