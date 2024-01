Sunrise Shares Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Sunrise-Aktien verzeichnen derzeit einen Kurs von 0,034 SGD, was einem Abstand von -15 Prozent vom GD200 (0,04 SGD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,04 SGD. Auch dieser Wert deutet auf eine negative Entwicklung hin, da der Abstand zum aktuellen Kurs ebenfalls -15 Prozent beträgt. Somit wird der aktuelle Kurs der Sunrise-Aktien als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunrise-Aktien liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 100 zeigt sich jedoch, dass die Aktien überkauft sind und daher eine negative Bewertung erhalten. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sunrise-Aktien.

Im Branchenvergleich erzielten die Sunrise-Aktien in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,53 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche schneiden die Sunrise-Aktien mit einer Outperformance von +3,14 Prozent besser ab. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegen die Sunrise-Aktien jedoch 1,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.