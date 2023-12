Sunrise Shares Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Sunrise Shares wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 26,76 liegt sie insgesamt 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 29,28 beträgt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Sunrise Shares in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Sunrise Shares im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,53 Prozent erzielt, was 2,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Gleichzeitig übertrifft die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit -15,36 Prozent die Rendite von Sunrise Shares um 4,83 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sunrise Shares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,034 SGD weicht davon um -15 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Sunrise Shares-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.