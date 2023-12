Sunrise Shares Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Sunrise Shares: Analysten bewerten die Aktie als unrentabel

Die Dividendenrendite der Sunrise Shares liegt mit 0 Prozent 3,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, erscheint die Aktie als unrentables Investment. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Anlegerstimmung bleibt neutral

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung der Anleger wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen zur Sunrise Shares angesprochen. Basierend auf dieser Analyse stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Technische Analyse zeigt negative Entwicklung

Die trendfolgenden Indikatoren deuten auf eine negative Entwicklung der Aktie hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen einen deutlichen Abwärtstrend auf. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 SGD, während der letzte Schlusskurs mit 0,034 SGD deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 SGD zeigt eine Abweichung von -15 Prozent. In Summe erhält die Sunrise Shares-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

RSI-Rating bestätigt negative Einschätzung

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage erreicht bei der Sunrise Shares-Aktie einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch einen neutralen Wert, was zu einer abweichenden "Neutral" Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Sunrise Shares.

Insgesamt deutet die technische Analyse darauf hin, dass die Sunrise Shares aktuell keine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen. Anleger sollten die negativen Einschätzungen der Analysten und die technischen Indikatoren berücksichtigen, bevor sie eine Investmententscheidung treffen.