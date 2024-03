Sunrise PCL Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Das RSI nutzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit, um diese Beurteilung vorzunehmen. Bei Sunrise wird der RSI für kurze und längere Zeiträume betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Sunrise-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,75, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment und den Buzz rund um Aktien beeinflussen. In Bezug auf Sunrise wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamteinschätzung von Neutral für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Sunrise. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sunrise eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.