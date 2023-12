Sunrise PCL Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Sunrise wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Sunrise.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunrise diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Sunrise-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50, was eine neutrale Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 47,06 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Sunrise aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -5,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sunrise von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.