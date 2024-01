Sunrise PCL Aktie: Am Scheideweg

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Sunrise liegt der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sunrise weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 45,83 ebenfalls an, dass Sunrise weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält damit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Sunrise in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was die positive Einschätzung des Aktien-Sentiments für heute bestätigt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Sunrise in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Sunrise daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sunrise aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,73 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sunrise daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.