Sunright Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Sunright betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 40 Punkte, was bedeutet, dass Sunright momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,34 an, dass Sunright weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Sunright beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,12 % im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Mit einer Differenz von 8,12 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Sunright festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sunright als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 35,47 insgesamt 203 % höher liegt als der Branchendurchschnitt von 11,72 im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".