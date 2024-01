Sunright Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Mymetics":

Die Sunright-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,23 SGD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,22 SGD, was einem Unterschied von -4,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,22 SGD zeigt keine signifikante Abweichung (-0 Prozent) vom letzten Schlusskurs, weshalb die Sunright-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Sunright in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Sunright unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sunright-Aktie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Dementsprechend lautet die Gesamteinstufung für den RSI "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Sunright in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,67 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -9,76 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -13,65 Prozent, was einer Unterperformance von 13,02 Prozent entspricht. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

