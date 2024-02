Sunray Engineering Ltd Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Sunray Engineering zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,05 HKD, während der Aktienkurs (0,042 HKD) um -16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,05 HKD zeigt eine Abweichung von -16 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien, dass die Stimmung insgesamt neutral ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sunray Engineering zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 50 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 66,67 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Sunray Engineering basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz.