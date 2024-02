Sunpower Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Sunpower-Aktie zeigt, dass sie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,28 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,225 SGD liegt, was einer Abweichung von -19,64 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,24 SGD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,25 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Sunpower-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche hat die Sunpower-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,2 Prozent gezeigt, da sie um -34,89 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang im Industriesektor von -9,51 Prozent liegt Sunpower 25,38 Prozent darunter. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunpower-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sunpower 3,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung bestätigt wird.