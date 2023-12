Sunoco Aktie: Was soll man davon noch halten?

Sunoco hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Sunoco im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 49,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotenzial von -12,3 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,44 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Sunoco in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Sunoco in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält. Die Diskussionen über Sunoco waren deutlich weniger als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating, insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat Sunoco mit einer Rendite von 34,04 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.