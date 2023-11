Sunoco Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Sunoco. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Sunoco diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Sunoco vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sunoco vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -10,89 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 48,33 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 54,24 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sunoco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (46,16 USD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (50,89 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Sunoco-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Sunoco mit einer Rendite von 24,13 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (49,26 Prozent) liegt Sunoco mit 25,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.