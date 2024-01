Sunoco Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Sunoco ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Allerdings dominierten in den letzten Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Gesamtbewertung auf "Neutral" festgelegt wurde.

Die Analyse von Analysten ergab, dass diese innerhalb der letzten 12 Monate Sunoco einmal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet haben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sunoco vor, aber anhand des aktuellen Kurses von 58,65 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -15,6 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 49,5 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".

Die Online-Stimmung und das allgemeine Interesse können die Einschätzungen zu Aktien maßgeblich beeinflussen. Langfristig wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Sunoco gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Sunoco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,04 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 24,88 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,17 Prozent für Sunoco. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor konnte Sunoco mit einer Rendite von 9,17 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.