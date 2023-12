Sunoco Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Bewertungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über Sunoco wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Sunoco-Aktie beträgt 47,05 USD, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 53,52 USD über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Sunoco also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Sunoco erhält hier eine positive Bewertung, basierend auf dem RSI von 3,07 und dem RSI25 von 31,62.

Im Branchenvergleich hat Sunoco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,04 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +14,57 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor hat Sunoco eine deutliche Überperformance gezeigt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.