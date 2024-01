Sunoco Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Analyse der Sunoco-Aktie zeigt gemischte Einschätzungen seitens der Analysten. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" bewertet, während kein "Schlecht"-Rating vergeben wurde. Langfristig erhält die Sunoco-Aktie jedoch von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 56,91 USD wird von den Analysten als negativ eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von -13,02 Prozent und einem mittleren Kursziel von 49,5 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Sunoco-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunoco-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu dieser Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Sunoco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,04 Prozent erzielt, was 13,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigen sich also gemischte Einschätzungen seitens der Analysten und in den verschiedenen Analysebereichen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.