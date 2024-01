Sunny Optical Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Der Aktienkurs von Sunny Optical wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" betrachtet. Dabei liegt die Rendite von Sunny Optical bei -31,58 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,11 Prozent erzielte, schneidet Sunny Optical mit 18,47 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sunny Optical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,81 auf, was 18 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,58). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende hat Sunny Optical derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -4, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Sunny Optical liegt bei 80,72, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 66,53 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".