Sunny Optical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Derzeit wird der Aktienkurs von Sunny Optical als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Sunny Optical 49,79 Euro gezahlt. Dies bedeutet, dass der Titel 11 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche gezahlt wird und daher als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird Sunny Optical derzeit als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs des Unternehmens liegt bei 73,59 HKD, während der Kurs der Aktie bei 70,55 HKD um -4,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 66,46 HKD, was einer Abweichung von +6,15 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft.

Im Branchenvergleich liegt Sunny Optical mit einer Rendite von -20,47 Prozent mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sunny Optical mit 7,23 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sunny Optical liegt bei 40,91, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,16, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das die Aktie als "Neutral" einstuft.