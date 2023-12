Sunny Optical Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Die Dividende der Aktie von Sunny Optical liegt aktuell bei einer Rendite von 0,81%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 4,75 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Sunny Optical mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,79 bewertet, was 6 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,24). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Aktienkurs von Sunny Optical verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,47 Prozent, während andere Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -13,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,81 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sunny Optical 12,67 Prozent unter dem Durchschnitt, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sunny Optical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 73,17 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 71,45 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau mit einem Unterschied von -2,35 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (68,12 HKD) zeigt einen ähnlichen Trend mit einem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunny Optical-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der charttechnischen Analyse.