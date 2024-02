Sunnova Energy International Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Analystenbewertung für Sunnova Energy in den letzten 12 Monaten war überwiegend positiv. Von institutioneller Seite erhielt das Unternehmen in diesem Zeitraum fünf Mal die Einschätzung "Gut" und einmal die Einschätzung "Neutral". Es gab keine Bewertung mit "Schlecht". Auch das aktuelle Kursziel von 6,93 USD wurde von Analysten positiv bewertet, die eine Entwicklung von 316,07 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 28,83 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse der Sunnova Energy-Aktie zeigt jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage lag bei 13,6 USD, während der Schlusskurs des letzten Handelstages nur bei 6,93 USD lag, was einem Unterschied von -49,04 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden als negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Sunnova Energy-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein neutrales Rating. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft worden, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Bewertungen und Analysen von Sunnova Energy, wobei insbesondere die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hinweist.