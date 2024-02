Sunnova Energy International Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse zeigt, dass die Sunnova Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,76 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,27 USD um -18,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,11 USD zeigt eine Abweichung von -6,94 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ für Sunnova Energy, mit insgesamt drei positiven und neun negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert.

Die langfristige Meinung der Analysten ist hingegen positiv für die Sunnova Energy-Aktie, die insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird. Von insgesamt sieben Bewertungen liegen sechs als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 29,14 USD, was einer potenziellen Performance von 158,59 Prozent entspricht, und somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.