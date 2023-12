Sunnova Energy International Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sunnova Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sunnova Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,63, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Sunnova Energy hindeutet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Sunnova Energy betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 14,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,8 USD liegt, was einer Abweichung von +9,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Sunnova Energy. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,92 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sunnova Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Sunnova Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung für Sunnova Energy hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auf dieser Stufe wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.