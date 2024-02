Sunmoon Food Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Sunmoon Food liegt bei 75, was eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25 beträgt 71,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Sunmoon Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer Abwertung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sunmoon Food zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Sunmoon Food, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen Wert von 0,02 SGD aufweisen, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt.

Insgesamt wird Sunmoon Food daher aufgrund verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.